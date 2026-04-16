Новости

Новости

16 апреля, 19:19

Политика

Медведев призвал "прикрывать" никудышные вузы

Фото: 123RF.com/kasto

Профильное министерство должно лишать лицензии вузы, работающие только ради сбора денег. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с экспертным советом по подготовке народной программы партии "Единая Россия", передает ТАСС.

По словам политика, в стране существует "проблема плохих университетов, никудышных вузов".

"И занятия ведут онлайн, и персонала педагогического там нет, и аудиторного фонда нет – ничего нет. Но тем не менее деньги собирают", – отметил Медведев.

Он добавил, что такие учреждения стоит лишать лицензии или каких-то возможностей, чтобы работать продолжали наиболее сильные университеты.

Ранее стало известно, что часть программ обучения в российских вузах будет модернизирована. Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, они могут оказаться сложнее после перехода на новую модель образования.

По словам замминистра, цель системной работы по обновлению программ – обеспечить максимальную востребованность выпускников на рынке труда, а также привести их знания в соответствие с актуальными запросами экономики.

образованиеполитика

