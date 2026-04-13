Предостережения от Рособрнадзора получили два российских вуза

Рособрнадзор объявил предостережения еще двум российским вузам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об Автомобильно-транспортном институте и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Ведомство предупредило учреждения о недопустимости нарушения обязательных требований. Указанным образовательным организациям рекомендовали принять меры по соблюдению условий федерального госконтроля в сфере образования.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что благодаря изменению стандартов обучения школьная программа и подготовка к экзаменам в России станут проще и логичнее. Там отметили, что в старых стандартах обучения были темы, которые никогда не преподавались в школах, а некоторые разделы изучали лишь в вузах на 2-м или 3-м курсе.

