Минобрнауки России установило квоты на получение стипендий президента РФ для студентов на 2026/2027 учебный год. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что квоты устанавливаются для студентов, курсантов и слушателей, осваивающих образовательные программы высшего образования, согласно приложению к данному приказу.

Распределение квот по конкурсным группам выглядит следующим образом:



по конкурсной группе "Математические и естественные науки" предусмотрено 312 квот;

по группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" – 1 428 квот;

по "Здравоохранению и медицинским наукам" – 595 квот;

для конкурсной группы "Науки об обществе" – 190 квот;

для "Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук" – 162 квоты;

для "Образования и педагогических наук" – 486 квот.

"Гуманитарные науки" получили 96 квот, а направление "Искусство и культура" – 9 квот.

Ранее Владимир Путин сообщал, что в России увеличат квоту на обучение в стране для студентов из Центральноафриканской Республики (ЦАР). Также глава государства поблагодарил президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру за развитие и популяризацию русского языка в ЦАР.