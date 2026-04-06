Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 19:08

Общество

В РФ утвердили квоты на президентские стипендии для студентов на 2026/27 учебный год

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Минобрнауки России установило квоты на получение стипендий президента РФ для студентов на 2026/2027 учебный год. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что квоты устанавливаются для студентов, курсантов и слушателей, осваивающих образовательные программы высшего образования, согласно приложению к данному приказу.

Распределение квот по конкурсным группам выглядит следующим образом:

  • по конкурсной группе "Математические и естественные науки" предусмотрено 312 квот;
  • по группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" – 1 428 квот;
  • по "Здравоохранению и медицинским наукам" – 595 квот;
  • для конкурсной группы "Науки об обществе" – 190 квот;
  • для "Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук" – 162 квоты;
  • для "Образования и педагогических наук" – 486 квот.

"Гуманитарные науки" получили 96 квот, а направление "Искусство и культура" – 9 квот.

Ранее Владимир Путин сообщал, что в России увеличат квоту на обучение в стране для студентов из Центральноафриканской Республики (ЦАР). Также глава государства поблагодарил президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру за развитие и популяризацию русского языка в ЦАР.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика