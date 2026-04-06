06 апреля, 19:08
В РФ утвердили квоты на президентские стипендии для студентов на 2026/27 учебный год
Минобрнауки России установило квоты на получение стипендий президента РФ для студентов на 2026/2027 учебный год. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что квоты устанавливаются для студентов, курсантов и слушателей, осваивающих образовательные программы высшего образования, согласно приложению к данному приказу.
Распределение квот по конкурсным группам выглядит следующим образом:
- по конкурсной группе "Математические и естественные науки" предусмотрено 312 квот;
- по группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" – 1 428 квот;
- по "Здравоохранению и медицинским наукам" – 595 квот;
- для конкурсной группы "Науки об обществе" – 190 квот;
- для "Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук" – 162 квоты;
- для "Образования и педагогических наук" – 486 квот.
"Гуманитарные науки" получили 96 квот, а направление "Искусство и культура" – 9 квот.
Ранее Владимир Путин сообщал, что в России увеличат квоту на обучение в стране для студентов из Центральноафриканской Республики (ЦАР). Также глава государства поблагодарил президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру за развитие и популяризацию русского языка в ЦАР.