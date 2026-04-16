02:59

Минобрнауки РФ планирует модернизировать программы обучения в вузах

Часть программ обучения в российских вузах будет модернизирована. Они могут оказаться сложнее после перехода на новую модель образования. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Какие-то программы будут сложнее, какие-то будут просто модифицированы. Сейчас идет работа министерства совместно с университетами и научно-образовательным сообществом и индустриальными партнерами", – заявил Могилевский.

По словам замминистра, цель системной работы по обновлению программ – обеспечить максимальную востребованность выпускников на рынке труда, а также привести их знания в соответствие с актуальными запросами экономики.

Полномасштабный переход всех вузов на новые стандарты запланирован на 2027–2028 учебный год.

Ранее Минобрнауки РФ определило обязательные предметы для вузов. В социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования войдут Философия, История России и Основы российской государственности. При этом в ведомстве подчеркнули, что курсы не должны дублировать друг друга, но отсылки между дисциплинами допустимы.

образованиеобщество

