Суд повторно арестовал имущество рэпера Моргенштерна

Мировой суд в Москве повторно арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в рамках рассмотрения уголовного дела о нарушении закона об иностранных агентах.

Речь идет о доме в деревне Леоново, земельном участке и нежилом здании в Истринском районе. Арест наложен на срок до конца мая 2026 года.

Прокурор обосновал просьбу об аресте недвижимости тем, что сроки ареста зданий истекли. Кроме того, гособвинение настаивало на обеспечительных мерах в случае обвинительного приговора в отношении рэпера, где в качестве наказания может быть наложен штраф.

Адвокат артиста, в свою очередь, указал на то, что права собственности рэпера на объекты недвижимости, ставшие предметом спора, были прекращены в 2021 и 2023 годах. Отмечается, что речь идет о трех зданиях, расположенных на Бакунинской улице в Москве, а также еще одном столичном помещении, которые были отчуждены и не принадлежат музыканту.

Кроме того, в ходе прений государственный обвинитель запросил для Моргенштерна штраф в размере 8,2 миллиона рублей. Защита рэпера настаивает на его невиновности и просит об оправдательном приговоре.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении музыканта было направлено в суд. Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Артист был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять в Сети материалы без обязательной маркировки.

