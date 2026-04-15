Психолог Евстигнеев: негативные ассоциации с офисом могут вызвать симптомы аллергии

Офисные сотрудники страдают от "аллергии на работу", которая сопровождается чиханием, зудом и другими проявлениями, сообщили СМИ. Почему возникает такое состояние и как его предотвратить, разбиралась Москва 24.

Чихать на работу

У офисных сотрудников существует профессиональное недомогание, которое называют "аллергией на работу". По данным СМИ, речь идет о так называемом синдроме больного здания: впервые этот термин появился в докладах Всемирной организации здравоохранения еще в 1980-х годах.

Основные признаки этого состояния – зуд, чихание, сильное головокружение и неконтролируемый кашель. Симптомы возникают уже спустя 10 минут после нахождения внутри помещения. Стоит человеку выйти на улицу, как его самочувствие сразу приходит в норму, рассказали журналисты.

Как оказалось, "аллергия на работу" – достаточно популярное проявление. Пользователи соцсетей нередко обсуждали схожие симптомы.

"У меня всегда немного опухает лицо, когда я захожу на работу. Думаю, это чистящие средства, которые они там используют", "мне пришлось уволиться, потому что стресс даже от поездки в школу, где я преподавала, вызывал у меня анафилактический шок. После того как мне слишком много раз вызывали скорую помощь, я приняла решение уйти", "это чистая соматика. У меня в детстве регулярно болел живот, когда приходилось идти в детский сад", – делились комментариями пользователи.

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в беседе с Москвой 24 отметил, что новость о "синдроме больного здания" звучит как идеальное оправдание для прокрастинации.

"Однако это абсолютно реальный феномен: плохая вентиляция, споры плесени и летучие химикаты действительно вызывают физиологический ответ. Однако как психотерапевт я часто вижу пациентов, чья "аллергия на работу" имеет глубокую нейробиологическую и психосоматическую природу", – отметил эксперт.

Он объяснил, что человеческий мозг – гениальная машина по поиску закономерностей, иногда это играет злую шутку.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Например, человек изо дня в день приходит в офис, где его ждет токсичный начальник, переработки или глубокое чувство бессмысленности происходящего. Из-за этого миндалина – мозговой центр тревоги – начинает ассоциировать само здание, звуки опенспейса или даже запах кофе в коридоре с угрозой выживанию.

Эксперт добавил, что происходит так называемое павловское обусловливание. Сотрудник только берется за ручку офисной двери, а его симпатическая нервная система уже "давит педаль газа в пол". Кровь наливается кортизолом и адреналином, сосуды спазмируются, активизируется иммунитет.

По словам Евстигнеева, хронический стресс способен напрямую воздействовать на тучные клетки иммунной системы, заставляя высвобождать гистамин – главный виновник зуда, отеков слизистой и чихания. Скрытая тревога провоцирует человека дышать поверхностно и часто, что приводит к гипервентиляции, спазму сосудов и сильному головокружению, объяснил специалист.

"Таким образом, психика буквально конвертирует эмоциональную боль в физические симптомы, потому что физическую болезнь нашему мозгу легализовать и объяснить самому себе гораздо проще, чем признать жизненный тупик", – подчеркнул эксперт.

"Физиологический рубильник"

Чтобы справиться с этим состоянием, необходимо действовать на стыке медицины и доказательной психологии, рассказал Дмитрий Евстигнеев.

"Прежде всего, мы всегда исключаем органику: убедитесь, что кондиционеры в офисе действительно чистят. Ведь иногда аллергия – это банальное отравление углекислым газом в непроветриваемом опенспейсе, помноженное на споры плесени в старых кондиционерах и летучие органические соединения от дешевого ковролина. Поэтому первый, сугубо прагматичный шаг – требовать чистки вентиляции и установки мониторов CO2", – порекомендовал психолог.

Если клининг проведен идеально, воздух свеж, а сотрудника все равно накрывает удушливым кашлем, пора работать с собственными нейронными сетями. В этом отлично помогает активация парасимпатической системы через блуждающий нерв, отметил эксперт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Как только вы чувствуете подступающее головокружение или кашель на рабочем месте, начните дышать животом так, чтобы выдох был в два раза длиннее вдоха. Это физиологический рубильник, который снижает частоту сердечных сокращений и подавляет выброс гормонов стресса.

"Параллельно необходимо подключить инструменты когнитивно-поведенческой терапии. Спросите себя, какая именно автоматическая мысль или эмоция запускается в вашей голове в первые 10 минут нахождения на работе", – добавил психолог.

Часто за приступом чихания прячется невысказанный гнев, а за головокружением – страх не справиться с задачами. Осознание цепочки "триггер в виде офиса – пугающая мысль – телесная реакция" возвращает контроль и снижает интенсивность симптомов наполовину, объяснил эксперт.

"Что касается решения об увольнении в данном контексте, здесь нужно не делать резких движений на пике "кортизолового шторма". Такая острая психосоматическая реакция – действительно мощная красная сигнальная ракета, которую запускает организм. Она кричит о том, что базовые психологические потребности на этом месте грубо нарушаются", – отметил Евстигнеев.

Он добавил, что подобные проявления – однозначный маркер серьезного сбоя: возможно, сотрудник находится в терминальной стадии выгорания или его личные ценности радикально расходятся с тем, что он делает.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Однако принимать решение о смене работы стоит только из состояния префронтальной коры – зоны мозга, отвечающей за логику, анализ и долгосрочное планирование, а не из паникующей миндалины.

Сначала эксперт рекомендовал стабилизировать физическое состояние с помощью дыхания и когнитивных техник, а затем проанализировать, что именно вызывает отторжение (рабочий функционал, коллектив или отсутствие границ).

После важно обратиться за квалифицированной помощью и только потом, с "холодной головой" и понятным планом действий, принимать решение о переходе на новое место, заключил Евстигнеев.

