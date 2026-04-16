Суд Москвы арестовал замгендиректора МХАТ имени Горького по обвинению в растрате

Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора МХАТ имени М. Горького Артура Гезерова по обвинению в растрате, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Он будет находиться под стражей до 8 июня 2026 года.

В июле 2025 года правоохранители провели обыски у бывшего гендиректора театра Михаила Кехмана. По данным СМИ, следственные мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены МХАТ имени Горького. Отмечалось, что по этому делу также проходили еще несколько лиц.

Позже ему предъявили соответствующее обвинение и отпустили под подписку о невыезде. В сентябре того же года Кехман покинул пост генерального директора МХАТ, а в январе 2026-го отказался и от должности художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

