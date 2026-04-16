Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 апреля, 21:04

Политика

Мединский раскритиковал "кенигсбергские мотивы" в Калининградской области

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский раскритиковал "кенигсбергские мотивы в повседневной жизни" в Калининградской области. Он высказался об этом в ходе открытия Балтийского культурного форума в Светлогорске.

В частности, Мединский указал, что в геральдической символике муниципалитетов "обильно представлены" германские элементы. Например, гербы Балтийска и Черняховска, по его словам, являются "полной реинкарнацией" германских гербов.

"Герб Багратионовска – с тевтонскими крестами, Мамоново и Железнодорожный воспроизводят "исторические" варианты, я беру это слово в кавычки", – указал он.

Помимо этого, Мединского смутили названия парков – Теодора Кроне и Макс Ашманн парк. Кроме того, немецкие названия используются на сайтах местных органов власти и государственных учреждений. "Кенигсбергские мотивы" также обильно присутствуют в повседневной жизни, уверен он.

"Ну точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – "Старый Кенигсберг", почему "кенигсбергский марципан", а не "наш марципан"? Примеров таких можно приводить десятки", – заключил Мединский.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиянам следует ограничить использование заимствованных слов, поскольку именно русский язык является объединяющим фактором для всей страны.

Парламентарий обратил внимание на недавно вступивший в силу федеральный закон, направленный на защиту русского языка. В соответствии с новыми нормами общественные пространства городов и деревень должны быть освобождены от излишнего использования англицизмов и иностранных надписей.

политикарегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика