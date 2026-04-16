Мединский раскритиковал "кенигсбергские мотивы" в Калининградской области

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский раскритиковал "кенигсбергские мотивы в повседневной жизни" в Калининградской области. Он высказался об этом в ходе открытия Балтийского культурного форума в Светлогорске.

В частности, Мединский указал, что в геральдической символике муниципалитетов "обильно представлены" германские элементы. Например, гербы Балтийска и Черняховска, по его словам, являются "полной реинкарнацией" германских гербов.

"Герб Багратионовска – с тевтонскими крестами, Мамоново и Железнодорожный воспроизводят "исторические" варианты, я беру это слово в кавычки", – указал он.

Помимо этого, Мединского смутили названия парков – Теодора Кроне и Макс Ашманн парк. Кроме того, немецкие названия используются на сайтах местных органов власти и государственных учреждений. "Кенигсбергские мотивы" также обильно присутствуют в повседневной жизни, уверен он.

"Ну точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – "Старый Кенигсберг", почему "кенигсбергский марципан", а не "наш марципан"? Примеров таких можно приводить десятки", – заключил Мединский.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиянам следует ограничить использование заимствованных слов, поскольку именно русский язык является объединяющим фактором для всей страны.

Парламентарий обратил внимание на недавно вступивший в силу федеральный закон, направленный на защиту русского языка. В соответствии с новыми нормами общественные пространства городов и деревень должны быть освобождены от излишнего использования англицизмов и иностранных надписей.

