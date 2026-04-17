В ФНС заявили, что контроль за переводами между физлицами может коснуться 3% населения

Контроль за переводами между физлицами может коснуться 3% населения, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ.

В ведомстве объяснили, что "отправной точкой контроля" станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 миллиона рублей. Сейчас это касается 3% экономически активного населения.

Кроме того, мера будет распространяться только на ту часть граждан, которая не декларирует свой доход в соответствии с законодательством. Те, кто декларирует доход и уплачивает с него налоги, не столкнутся с дополнительным контролем. Более того, это не коснется переводов на личные счета от близких родственников.

Ранее подчеркивалось, что незадекларированные безналичные доходы выше 2,4 миллиона рублей в год могут автоматически привлечь внимание налоговых органов.

Согласно действующим нормам, налоговая может запросить у банков выписки по счетам физлиц. Однако это возможно лишь при основаниях, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ.

