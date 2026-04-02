Внимание ФНС могут привлечь безналичные доходы на сумму свыше 2,4 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Незадекларированные безналичные доходы выше 2,4 миллиона рублей в год могут автоматически привлечь внимание налоговых органов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Ранее кабмин внес в ГД законопроект об ужесточении налогового контроля за импортом и доходами физлиц. В частности, предлагается наделить ФНС правом получать от Центробанка информацию о физлицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности.

В документе не уточняется, о каких именно признаках идет речь, но в ФНС подтвердили, что "отправной точкой" для такого контроля может стать превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода.

По данным авторов законодательной инициативы, в настоящее время доходы россиян, которые они получают в безналичном формате от других физлиц, находятся за пределами налогового контроля, поэтому исключаются из налогообложения. Зачастую переводы совершают за оплату услуг или товара.

Согласно действующим нормам, налоговая может запросить у банков выписки по счетам физлиц, но это возможно лишь при основаниях, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ, чей перечень считается "исчерпывающим".

Например, банки обязаны выдать налоговой справку о наличии счетов и вкладов физлиц только в случае проведения налоговой проверки или в рамках международного сотрудничества.

