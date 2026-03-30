Минпромторг РФ расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Минпромторг России расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей, сообщает RT со ссылкой на сайт ведомства.

Теперь в перечень входят 305 моделей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, а также 268 моделей, средняя стоимость которых превышает 15 миллионов рублей.

В обновленный список попали Audi, Bentley и BMW, а также:

Lamborghini;

Mercedes-Benz;

Rolls-Royce;

Aurus;

Aito;

HiPhi;

Hongqi;

Lixiang;

Voyah;

Zeekr;

M-Hero;

Byd;

Tank;

Ford;

Dodge;

Toyota;

Xiaomi;

McLaren;

Tesla.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года в России произойдет автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость ОСАГО.

Для водителей, которые были виновниками аварий, КБМ увеличится, а для аккуратных владельцев транспорта, наоборот, снизится. Минимальное значение коэффициента составляет 0,46, а максимальное – 3,92. При первичном заключении договора ОСАГО КБМ для водителя-новичка будет равен 1,17.

