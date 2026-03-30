30 марта, 11:46Транспорт
Минпромторг РФ расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Минпромторг России расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей, сообщает RT со ссылкой на сайт ведомства.
Теперь в перечень входят 305 моделей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, а также 268 моделей, средняя стоимость которых превышает 15 миллионов рублей.
В обновленный список попали Audi, Bentley и BMW, а также:
- Lamborghini;
- Mercedes-Benz;
- Rolls-Royce;
- Aurus;
- Aito;
- HiPhi;
- Hongqi;
- Lixiang;
- Voyah;
- Zeekr;
- M-Hero;
- Byd;
- Tank;
- Ford;
- Dodge;
- Toyota;
- Xiaomi;
- McLaren;
- Tesla.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года в России произойдет автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость ОСАГО.
Для водителей, которые были виновниками аварий, КБМ увеличится, а для аккуратных владельцев транспорта, наоборот, снизится. Минимальное значение коэффициента составляет 0,46, а максимальное – 3,92. При первичном заключении договора ОСАГО КБМ для водителя-новичка будет равен 1,17.