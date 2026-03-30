30 марта, 11:46

Транспорт

Минпромторг РФ расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Silas Stein

Минпромторг России расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей, сообщает RT со ссылкой на сайт ведомства.

Теперь в перечень входят 305 моделей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, а также 268 моделей, средняя стоимость которых превышает 15 миллионов рублей.

В обновленный список попали Audi, Bentley и BMW, а также:

  • Lamborghini;
  • Mercedes-Benz;
  • Rolls-Royce;
  • Aurus;
  • Aito;
  • HiPhi;
  • Hongqi;
  • Lixiang;
  • Voyah;
  • Zeekr;
  • M-Hero;
  • Byd;
  • Tank;
  • Ford;
  • Dodge;
  • Toyota;
  • Xiaomi;
  • McLaren;
  • Tesla.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года в России произойдет автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость ОСАГО.

Для водителей, которые были виновниками аварий, КБМ увеличится, а для аккуратных владельцев транспорта, наоборот, снизится. Минимальное значение коэффициента составляет 0,46, а максимальное – 3,92. При первичном заключении договора ОСАГО КБМ для водителя-новичка будет равен 1,17.

