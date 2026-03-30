30 марта, 11:09

Транспорт

Цена полиса ОСАГО в РФ изменится с 1 апреля

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

С 1 апреля 2026 года в России произойдет автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость ОСАГО. Об этом сообщается на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Для водителей, которые были виновниками аварий, КБМ увеличится, а для аккуратных владельцев транспорта, наоборот, снизится. Минимальное значение коэффициента составляет 0,46, а максимальное – 3,92. При первичном заключении договора ОСАГО КБМ для водителя-новичка будет равен 1,17.

Такой же коэффициент применяют, если страховка оформлена для неограниченного круга лиц. В случае если число допущенных к управлению транспортным средством водителей ограничено, то КБМ высчитывается в отношении каждого водителя. Поэтому итоговый коэффициент определяют по водителю с наивысшим значением КБМ.

При определении размера коэффициента также учитываются предыдущие страховые возмещения и компенсации. При отсутствии информации о страховой истории КБМ устанавливается также равным 1,17.

Ранее в ГД предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты в регионе. Парламентарии указали, что текущая методика корректировки территориального коэффициента нуждается в пересмотре. Принятие инициативы позволит исключить случаи двукратного и более увеличения страховки в регионе, уверены в ГД.

