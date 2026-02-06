ТАСС: в России с 1 сентября могут ужесточить контроль за проведением техосмотра

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Доработанный проект постановления об усилении госконтроля за техническим осмотром транспортных средств подготовлен для внесения в правительство России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Согласно его информации, все замечания к документу учтены, а подготовка итогового заключения находится на завершающей стадии. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Инициатива об изменении контроля за техосмотром принадлежит МВД России.

Основные нововведения направлены на борьбу с недобросовестными операторами. Появится механизм их отключения от Единой автоматизированной системы техосмотра без согласования с Союзом страховщиков, что поможет оперативнее пресекать выдачу нелегитимных диагностических карт.

Кроме того, для контроля за транспортными средствами, работающими в сфере такси, операторы техосмотра получат возможность проверять автомобили через федеральную систему "Такси". Это позволит выявлять машины, уклоняющиеся от обязательного полугодового осмотра.

Параллельно для рядовых автовладельцев процедура будет упрощена. Им предоставят возможность предъявлять оператору не только бумажные документы на автомобиль, но и официальную электронную выписку из реестра транспортных средств.

Ранее директор одной из франчайзинговых сетей автосервисов Татьяна Овчинникова рассказала, что стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в России к концу 2026 года может вырасти на 20–25%. По ее данным, причиной этому станут увеличение налоговой и административной нагрузки, а также высокая стоимость кредитов.