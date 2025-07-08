Экономист Разуваев назвал преимущества повышенного налога на авто старше 15 лет

В России могут поднять транспортный налог для автомобилей старше 15 лет. По мнению авторов идеи, это должно простимулировать водителей чаще обновлять свои машины. Во всех за и против инициативы разбиралась Москва 24.

Все в утиль?

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) разрабатывает законопроект об увеличении транспортного налога на автомобили старше 15 лет, рассказал порталу Autonews президент объединения Алексей Подщеколдин. Кроме того, документом хотят обязать владельцев таких машин проходить техосмотр дважды в год. По словам представителя РОАД, завершить работу над документом планируют к концу июля.

Эти меры должны простимулировать обновление автопарка, отметил Подщеколдин. По данным ассоциации, почти 40 миллионов автомобилей россиян – старше 10 лет. Это 72% от общего количества машин в стране. Для обновления же автопарка нужно ежегодно продавать по три миллиона новых машин в год на протяжении ближайших десяти лет, подчеркнули в РОАД.

"Когда срок эксплуатации закончится, государство должно поддерживать сдачу старых машин в утиль за счет программы утилизации, ведь утильсбор исправно собирается", – добавил Подщеколдин.





Алексей Подщеколдин президент РОАД Остальную дискриминацию вводить не стоит. К сожалению, в нашей стране сейчас средний возраст автомобиля – 16 лет. Если ввести более жесткие нормы, граждане пострадают.

При этом в беседе с "Известиями" Подщеколдин заявил, что до 10% автодилеров могут уйти с российского рынка до конца 2025 года. По его словам, на фоне падения продаж представителям этого бизнеса стало сложно сохранять маржинальность. Также зачастую автосалоны одной и той же марки расположены слишком близко друг к другу, что приводит к вынужденной конкуренции между ними, объяснил глава РОАД.

"Это может дойти до абсурда"

Принятие этого законопроекта позитивно скажется на ВВП России и повысит спрос на новые автомобили. Таким мнением с Москвой 24 поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.





Александр Разуваев член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров В некоторых странах СНГ, например Азербайджане, ездить на старых машинах запрещено, это карается внушительными штрафами. У нас же предлагается более легкая версия.

По мнению эксперта, финансовое положение россиян позволит им сменить авто на более новые если и не сейчас, то в самом ближайшем будущем.

"Сейчас в РФ низкий уровень безработицы, наблюдается рост доходов. Также я уверен, что через год ключевая ставка Центробанка снизится до 12–13% и автокредитование снова обретет популярность", – подчеркнул Разуваев.

При этом эксперт не исключил, что в случае принятия законопроекта в будущем могут быть не только повышены налоги, но и введены штрафы за продолжение эксплуатации таких автомобилей.

Однако опрошенные Москвой 24 депутаты Госдумы выступили против предложенного РОАД документа. В частности, зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры нижней палаты парламента Рафаэль Марданшин подчеркнул, что устанавливать размер транспортного налога в зависимости от возраста автомобиля неправильно.

"Если отталкиваться от года выпуска автомобиля, это будет несправедливо. Есть машины, которым по 20 лет, и они в хорошем состоянии. Почему их владельцы должны платить повышенный налог?" – задался вопросом депутат.





Рафаэль Марданшин зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Дилеров можно понять: им хочется продавать больше машин и больше зарабатывать. Но я считаю, что не таким путем это нужно делать. Повышать налог только по возрасту автомобиля – это неправильно.

Эксперт также отметил, что проведение ТО таких машин два раза в год – избыточная мера.

"Если сроки проведения техосмотров будут зависеть от возраста автомобиля, это может дойти и до абсурда. К примеру, если автомобилю 30 лет, его придется проверять ежеквартально? Он или исправный, или неисправный", – заключил Марданшин.

Не поддержал идею и зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, к инициативам, связанным с повышением налогов, следует подходить с большой осторожностью.

"На сегодняшний день в российском автопарке действительно много автомобилей старше 15 лет, и их средний возраст растет. Но это связано и с экономическими обстоятельствами, и с санкционным давлением. Поэтому вводить такие меры принуждения для смены автомобиля на более новый неправильно", – отметил Кирьянов в разговоре с Москвой 24.





Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике На мой взгляд, налоги – это не наказание, и использовать повышенные ставки для мотивации к покупке более свежих автомобилей некорректно. Кроме того, это не простимулирует к покупке новой машины: это будет покупка менее старого авто, но не из салона.

Кирьянов не исключил, что инициативу могут обсудить на заседании комитета, который он представляет. Однако позитивного решения, по его словам, здесь не будет. Депутат согласился, что качество и безопасность машин нужно повышать, однако одними лишь налоговыми мерами эту задачу не решить, добавил он.

