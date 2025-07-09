Депутат Марданшин высказался против повышения налога на старые автомобили

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Инициатива Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" по повышению налога на автомобили старше 15 лет является неправильной. Об этом Москве 24 заявил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.

"Дилеров, конечно, можно понять: они хотят, чтобы можно было больше машин продавать и больше зарабатывать. Но я считаю, что не такими мерами. На мой взгляд, транспортный налог, который есть, вполне достаточный. И повышать его только по сроку автомобиля неправильно", – сказал он.

По словам парламентария, может возникнуть несправедливая ситуация, когда многие машины большого срока находятся в хорошем состоянии. Он задался вопросом, почему они тогда должны платить повышенный налог.

Как объяснил депутат, автомобили могут быть в непригодном состоянии и через 5 лет, а некоторые машины и в 25 лет бывают исправны.

"Поэтому я считаю, что по сроку автомобиля не должен меняться транспортный налог. То, что авторы инициативы предлагают два раза в год проводить техосмотр для автомобилей старше 15 лет, я считаю, тоже избыточное требование. Здесь можно и до абсурда дойти: например, если автомобилю, допустим, 20–30 лет, вообще предложат проходить техосмотр ежеквартально?" – указал депутат.

Инициативу ассоциации прокомментировал также зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, подчеркнув, что введение таких мер станет не вполне корректным. Он объяснил, что на фоне экономических обстоятельств и санкционного давления средний возраст автомобиля в России растет.

"На мой взгляд, налоги – это не наказание. Поэтому использовать повышенные ставки налогообложения для мотивации покупки более свежих по возрасту, более молодых автомобилей – это некорректно", – указал депутат.

По его мнению, ситуация не будет выгодной и для автодилеров, так как повышенный налог не простимулирует покупку нового авто. Кирьянов указал, что это будет покупка "менее старой, но при этом не из салона" машины.

"Можно этот вопрос обсудить, в том числе и в рамках комитета по экономической политике Государственной думы, но вряд ли мы примем позитивное решение, исходя из таких позиций", – поделился он.

Кирьянов отметил, что необходимо иметь качественные и безопасные автомобили, однако отдельные инициативы в налоговой сфере не помогут решить этот вопрос.

Ранее российский кабмин на заседании утвердил законопроект, согласно которому вводятся новые и увеличиваются действующие госпошлины для водителей. Такое решение было принято по причине того, что госорганам необходимо возмещать фактические расходы на оказание услуг. При этом власти указывают на важность введения актуальных расценок с учетом инфляции и меняющихся экономических условий.

