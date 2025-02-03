Адвокат Кудерко: водителей могут оштрафовать за прогрев автомобиля дольше пяти минут

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Водителей могут оштрафовать за прогрев автомобиля дольше пяти минут во дворе многоквартирного дома, предупредила адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством "Прайм".

Из статьи 12.28 КоАП РФ следует, что размер штрафа за подобное правонарушение составляет от 1 500 до 3 000 тысяч рублей. По словам Кудерко, строже всего правоохранители проверяют столичных водителей, а также автомобилистов из Санкт-Петербурга.

Однако избежать штрафа можно, обратила внимание адвокат. Она посоветовала парковать автомобили подальше от жилых зданий и запускать таймер на предварительный пуск.

Кудренко отметила, что о правонарушении в ведомство могут сообщить прохожие или соседи.

"Это подчеркивает важность внимательного отношения к правилам эксплуатации автомобилей в жилых зонах", – подытожила адвокат.

Между тем глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов внесет в ГД законопроект, по которому страховые компании будут сначала возмещать ущерб пострадавшему в ДТП водителю с полисом ОСАГО, а потом взыскивать эти средства с виновника ДТП без полиса.