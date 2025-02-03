Депутат Нилов предложил взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО

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Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов внесет в ГД законопроект, по которому страховые компании будут сначала возмещать ущерб пострадавшему в ДТП водителю с полисом ОСАГО, а потом взыскивать эти средства с виновника ДТП без полиса. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

"Законопослушный водитель, оформивший полис и признанный потерпевшим в ДТП с водителем без полиса, рискует просто не получить полноценную компенсацию", – заявил Нилов.

Судебное разбирательство может длиться годами, что тратит время, деньги и нервы пострадавшего. Принятие такого законопроекта, по задумке депутата, сделает езду без полиса ОСАГО невыгодным. Издержки по дополнительной работе юристов будут также взыскиваться с виновника без полиса.



Ранее стоимость ОСАГО изменилась для российского общественного транспорта, мототранспорта и грузовиков с минимальной массой 16 тонн и ниже. Для троллейбусов, трамваев и автобусов границы тарифов расширены на почти 12% в обе стороны, для мототранспорта и грузовиков расширение составит 20%. Увеличение диапазона тарифов связано с тем, что эти категории транспорта приносят убытки.

