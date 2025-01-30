Автоэксперт Шкуматов: в идее сдавать экзамен на права экстерном нет ничего страшного

Фото: depositphotos/obrin-photo

В идее сдавать экзамен на права экстерном нет ничего страшного. Такое мнение выразил автомобильный эксперт Петр Шкуматов, сообщает News.ru.

По его словам, из автошкол многие люди выходят недообученными.

"Если человек может самостоятельно изучить правила дорожного движения, оплатить частных инструкторов, а это, кстати, не так дешево, если человек готов самостоятельно научиться ездить, зачем ему мешать и запрещать сдавать на права, я не понимаю", – сказал Шкуматов.

Как отметил эксперт, он сам сдавал на водительское удостоверение экстерном. К тому моменту он уже умел обращаться с автомобилем и занимался с частными инструкторами, подчеркнул Шкуматов. Он также добавил, что в автошколах практике вождения уделяют очень мало внимания.

"Чтобы получить устойчивый навык управления автомобилем, да и любым технически сложным устройством, нужно 120 часов практики. Это известная цифра из многочисленных исследований, и неважно, какие это автомобили", – заключил автоэксперт.

Между тем наиболее частыми ошибками при сдаче практического экзамена на получение прав стали нарушение дорожной разметки и не включенный вовремя указатель поворота. Об этом ранее заявили в МВД РФ. Как отметили в ведомстве, будущие водители также часто не уступают дорогу транспорту или пешеходу, которые имеют перед экзаменуемым преимущество.