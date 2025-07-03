ТАСС: правительство одобрило новые госпошлины за услуги ГАИ

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Российский кабмин на заседании утвердил законопроект, согласно которому вводятся новые и увеличиваются действующие госпошлины для водителей. Об этом ТАСС рассказал источник в правительстве.

Такое решение было принято по причине того, что госорганам необходимо возмещать фактические расходы на оказание услуг. При этом власти указывают на важность введения актуальных расценок с учетом инфляции и меняющихся экономических условий.

Например, будут повышены госпошлины за предоставление автомобилистам прав. Они были введены еще в 2014 году (для водительских удостоверений нового поколения – в 2018 году. – Прим. ред.), и с этого момента их размер не менялся. Однако расходы сильно выросли.

Теперь госпошлина за выдачу гражданам водительских удостоверений нового образца вырастет с 3 до 6 тысяч рублей, старого – с 2 до 4 тысяч рублей, а международного – с 1,6 до 3,2 тысячи рублей. Замена прав осуществляется раз в 10 лет. Власти предполагают, что данные суммы не будут обременительными для автомобилистов.

Кроме того, с 2 до 3 тысяч рублей увеличится пошлина за выдачу госномеров на машину. За бумажное свидетельство о регистрации транспортного средства водителям теперь придется заплатить 1,5 тысячи рублей (вместо 500 рублей. – Прим. ред.), а за пластиковую версию – 4,5 тысячи рублей (вместо 1,5 тысячи рублей. – Прим. ред.). Стоимость получения паспорта на автомобиль тоже вырастет с 800 рублей до 1,2 тысячи рублей.

Также вводится пошлина в размере 50 рублей за запрос на получение выписки из госреестра транспортных средств. В настоящее время данная услуга предоставляется бесплатно. Ею пользуются не только покупатели машин, но и дилеры, перекупщики и негосударственные сервисы получения данных. Именно поэтому в МВД поступает много заявок – более 1,8 миллиарда в год. Это создает избыточную нагрузку на IT-инфраструктуру ведомства.

Более того, власти приняли решение ввести пошлину на оформление диагностических карт, которые подтверждают прохождение технического обслуживания автомобиля. Эта процедура реализовывается с использованием IT-инфраструктуры МВД. На данный момент она предоставляется на бесплатной основе, но издержки ведомства не возмещаются. Также иногда происходят случаи, когда вводятся ошибочные и некорректные сведения операторами техосмотра.

С 1 марта в России вступили в силу новые правила госрегистрации автомобилей. Одним из ключевых изменений стала отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке машины на учет. Ранее это было необходимым условием.

Еще одно новшество – гражданам разрешили снимать с учета автомобили, находящиеся в угоне. Это позволит владельцам не платить транспортный налог и упростит процесс прекращения права собственности.

Кроме того, с 1 марта в регистрации ввезенного из-за границы авто отказывается, если владелец не оплатил утильсбор.

