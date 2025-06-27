Юрист Зокиров: россиян с депрессией могут лишить водительских прав

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Наличие депрессии может стать основанием для лишения водительских прав. Об этом Агентству "Москва" заявил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова МГЮА имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

Согласно российскому законодательству, у водителя могут забрать удостоверение по трем причинам: истек срок действия документа, выявлены медицинские противопоказания или гражданина лишили прав по решению суда.

Однако в случае с депрессией имеет значение медицинское противопоказание, важен точный диагноз, подчеркнул юрист. В действующих и вступающих в силу с сентября этого года правилах правительства России указаны конкретные расстройства настроения из международной классификации болезней (МКБ-10).

Само слово "депрессия" в законе не является автоматическим запретом, отметил Зокиров. По его словам, в данный момент управлять автомобилем запрещено при диагнозах "депрессивный эпизод" и "рекуррентное депрессивное расстройство". В то же время диагноз "депрессивное расстройство поведения" не является противопоказанием.

Юрист также пояснил, что многие антидепрессанты влияют на нервную систему, поэтому если у препарата есть побочные эффекты, водить машину небезопасно.

Однако последствия для водителя наступят только в случае, если депрессию обнаружили во время обязательного медосмотра для получения или замены удостоверения. Тогда человека направят на дополнительное обследование, и при подтверждении диагноза право управления транспортом может быть прекращено, рассказал Зокиров.

Если депрессию выявили на обычном приеме у врача, который не связан с водительской комиссией, то это никак не повлияет на водительское удостоверение, резюмировал эксперт.

Ранее Госдума приняла закон, предоставляющий Госавтоинспекции доступ к данным о здоровье водителей и возможность аннулировать права по медпоказаниям. Согласно документу, водителей при выявлении у них ухудшения здоровья будут направлять на дополнительное обследование.

При подтверждении диагноза данные будут передаваться в Минздрав, к базе которого получат доступ сотрудники ГАИ. Они смогут аннулировать водительское удостоверение на основе полученных сведений.