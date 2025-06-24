Госдума приняла закон о возможности ГАИ аннулировать права по медпоказаниям

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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который предоставит Госавтоинспекции доступ к данным о здоровье водителей и возможность аннулировать права по медицинским показаниям.

О том, что в нижней палате парламента рассматривают расширение полномочий ГАИ, стало известно в мае. Тогда предлагалось внести поправки в Федеральные законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных". СМИ писали, что изменения могут начать действовать с 1 марта 2026 года.

Согласно принятому документу, водителей при обнаружении у них ухудшения состояния здоровья будут отправлять на дополнительное обследование. При подтверждении противопоказаний к управлению автомобилем данные будут передаваться в Минздрав, к базе которого получат доступ сотрудники ГАИ. Они смогут аннулировать права водителей на основе полученной о них информации.

На обследование, согласно закону, отведут три месяца. Проходить его можно будет только в лицензированном учреждении. При этом право на управление автомобилем на это время сохранится.

Если противопоказание окажется временным, то права можно будет восстановить после медицинской проверки.

Принятый Госдумой закон также предусматривает отказ бумажных справок. При подключении ГАИ к базе Минздрава они получат электронный вид.

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