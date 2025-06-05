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05 июня, 15:37

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Депутат Шайхутдинов поддержал идею разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам

В ГД поддержали предложение разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов поддержал идею разрешить мотоциклистам ездить по полосам для движения маршрутного транспорта.

Депутат отметил, что многие аварии с участием мотоциклистов связаны с их желанием проехать быстрее между машинами или по другим местам, которые не позволяют нормального продвижения.

"Поэтому считаю эту меру достаточно разумной. К тому же она принята во многих странах мира", – приводит слова парламентария Агентство "Москва".

Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) предложил разрешить мотоциклистам и водителям другого транспорта категорий А1 и А пользоваться выделенными полосами. Как считает НАС, отмена такого запрета поспособствует решению проблемы аварий с двухколесным транспортном в мегаполисах.

По данным союза, в прошлом году был выявлен рост основных показателей аварийности с участием мотоциклов. Среди наиболее распространенных видов ДТП эксперты назвали столкновение.

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