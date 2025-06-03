Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенным полосам в РФ

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Национальный автомобильный союз (НАС) предложил разрешить мотоциклистам и водителям другого транспорта категорий А1 и А пользоваться выделенными полосами. Такую идею он направил в МВД РФ.

Согласно проекту, поправки предлагается разработать к пункту 18.2 Правил дорожного движения (ПДД). Как считает НАС, отмена такого запрета поспособствует решению проблемы аварий с двухколесным транспортном в мегаполисах.

"Они не создадут значительных сложностей для такого транспорта ввиду того, что данные полосы значительную часть времени или пустуют вовсе, или загружены минимально. Одновременно водители мотоциклов смогут двигаться по таким полосам в безопасности", – говорится в телеграм-канале союза.

По данным НАС, в прошлом году был выявлен рост основных показателей аварийности с участием мотоциклов. Среди наиболее распространенных видов ДТП эксперты назвали столкновение. По их словам, число аварий и смертности в Москве может расти из-за переразметки улиц, которая сокращает ширину полос для движения транспорта.

Ранее в Госдуме предложили давать скидку 50% на транспортный налог водителям, которые не нарушали ПДД в течение года. Соответствующий законопроект внесла партия "Новые люди". В пояснительной записке подчеркивалось, что водители должны в полной мере осознавать ответственность за нарушения.

