Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 17:26

Происшествия

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака с ювелирными украшениями

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака с ювелирными украшениями, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

По предварительной версии, владелица сумки пришла в один из ресторанов быстрого питания на 1-й Тверской-Ямской улице, оставила свой рюкзак и ненадолго отошла. В этот момент неизвестный похитил имущество женщины. Общая сумма ущерба превысила 110 тысяч рублей.

Полицейские выявили и задержали подозреваемого на улице Юных Ленинцев. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Местонахождение похищенного устанавливается.

Ранее пожилая женщина похитила пальму и духи из квартиры своей соседки в рязанском Ряжске. Выяснилось, что женщина проникла в жилье через приоткрытую дверь и украла понравившиеся ей вещи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщину задержали, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика