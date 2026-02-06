Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака с ювелирными украшениями

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака с ювелирными украшениями, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

По предварительной версии, владелица сумки пришла в один из ресторанов быстрого питания на 1-й Тверской-Ямской улице, оставила свой рюкзак и ненадолго отошла. В этот момент неизвестный похитил имущество женщины. Общая сумма ущерба превысила 110 тысяч рублей.

Полицейские выявили и задержали подозреваемого на улице Юных Ленинцев. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Местонахождение похищенного устанавливается.

Ранее пожилая женщина похитила пальму и духи из квартиры своей соседки в рязанском Ряжске. Выяснилось, что женщина проникла в жилье через приоткрытую дверь и украла понравившиеся ей вещи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщину задержали, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

