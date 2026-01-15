Пенсионерка украла пальму из квартиры соседки в Рязанской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рязанском городе Ряжске правоохранители задержали пожилую женщину, которую подозревают в краже пальмы и духов из квартиры соседки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по области.

36-летняя жительница региона направила заявление в полицию. Она рассказала, что после возвращения из магазина заметила, что у нее пропали растущая в горшке пальма и флакон духов. При этом следов взлома не было выявлено.

Полицейские допросили соседей и осмотрели квартиры. В результате они нашли пальму в горшке и духи в квартире соседки. Женщина рассказала, что, проходя мимо, обратила внимание на приоткрытую дверь в дом потерпевшей. В результате злоумышленница проникла в жилье и похитила понравившиеся ей вещи.

Экспертиза оценила стоимость украденного более чем в 9 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Похищенные вещи изъяты.

Ранее суд в Кабардино-Балкарии назначил 5 лет лишения свободы условно женщине, подозреваемой в краже и вовлечении ребенка в совершение преступления.

Предварительно, в августе прошлого года 54-летняя женщина заметила детскую коляску возле соседнего подъезда и захотела похитить ее. Злоумышленница осознавала, что ее 5-летней внучке в силу малолетнего возраста не грозит наказание, поэтому она попросила ребенка привезти ей коляску.

После того как внучка выполнила указания бабушки, они скрылись с места. В результате собственнице коляски был причинен ущерб в размере 50 тысяч рублей.

