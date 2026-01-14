В Кабардино-Балкарии осудили женщину, заставившую внучку украсть детскую коляску

Фото: 123RF.com/feedough

Баксанский суд в Кабардино-Балкарии назначил 5 лет лишения свободы условно 54-летней женщине, заставившей 5-летнюю внучку украсть детскую коляску. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Из судебных материалов следует, что в августе прошлого года женщина гуляла с тремя внучками во дворе дома, расположенного на улице Гагарина в городе Баксан. В подъезде соседнего дома она заметила детскую коляску и захотела похитить ее. Злоумышленница осознавала, что ее внучке в силу малолетнего возраста не грозит наказание, поэтому она попросила ребенка привезти ей коляску.

При этом женщина сообщила ребенку, что коляска якобы принадлежит им. После того, как внучка выполнила указания бабушки, они скрылась с места. В результате собственнице коляски был причинен ущерб в размере 50 тысяч рублей. Спустя время вещь была возвращена владелице.

Злоумышленница призналась в содеянном и раскаялась. Суд признал ее виновной в краже с причинением значительного ущерба, а также в вовлечении ребенка в совершение преступления. В результате женщина была приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

Инстанция учла преклонный возраст женщины и здоровье ее тяжело больной дочери, на иждивении которой находятся 5 детей.

"На осужденную возложены обязанности: не менять место жительства без уведомления контролирующего органа и являться на регистрацию один раз в месяц", – сказано в сообщении.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в законом порядке в Верховном суде Кабардино-Балкарии.

