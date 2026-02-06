Житель Санкт-Петербурга задержан за кражу денег через аккаунты на маркетплейсах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в краже денег россиян через аккаунты на маркетплейсах. Об этом в мессенджере MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что задержанный разрабатывал и применял программные алгоритмы, чтобы получать доступ к личным кабинетам пользователей на торговых площадках. При этом он не только извлекал логины и пароли из массива данных, которые утекли в Сеть, но и покупал информацию в закрытых чатах мессенджера Telegram.

По словам Волк, полученные сведения злоумышленник загружал в специальный браузер, с помощью которого проверялась возможность входа в аккаунты на маркетплейсах. Если к профилю была привязана банковская карта с положительным балансом, то задержанный заходил в личный кабинет и оформлял покупки. Товары выбирались с высокой ликвидностью, которые можно было перепродать.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье "Кража", фигурант в качестве подозреваемого заключен под стражу. В свою очередь, правоохранители установили его причастность к 13 эпизодам незаконной деятельности. Потерпевшими оказались жители Москвы, Петербурга, Казани, Челябинска, Новосибирска, Тюмени и Сыктывкара.

При обыске у подозреваемого изъяли мобильный телефон и ноутбук, где полицейские нашли около 3 тысяч файлов с информацией о неправомерном доступе в личные кабинеты клиентов интернет-магазинов.

Ранее в столице уборщица с мужем украла свыше 7,4 миллиона рублей из квартиры своей заказчицы. После преступления они уехали в Петербург для создания алиби. Однако через некоторое время они вернулись в Москву, где их и задержали. Украденные средства вернули владелице.