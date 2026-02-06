Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналистку Полину Милушкову

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст России внес в реестр иноагентов журналистку телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Полину Милушкову. Это следует с сайта ведомства.

Уточняется, что Милушкова распространяла фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа ВС РФ. Она выступала против спецоперации на Украине, участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций из списка иностранных и международных, деятельность которых признана в РФ нежелательной. В настоящее время журналистка проживает за границей.

Вместе с ней перечень иноагентов пополнили политики Денис Билунов, Игорь Драндин и Максим Иванцов, интернет-проект "Континент" и сообщество Frame.

Министерство установило, что все они распространяли недостоверные данные о принимаемых органами власти России решениях и об их политике, выступали против СВО, были задействованы в создании информации и материалов иноагентов.

При этом владельцем "Континента" является медиагруппа, которая находится за пределами России, а авторами – лица, внесенные в реестр иноагентов.

Вместе с тем ведомство исключило из списка иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Иноагент ААВ". Такое решение было принято в связи с его ликвидацией.

Ранее Минюст внес в реестр писателя и журналиста Яна Шенкмана. Выяснилось, что он распространял фейки о решениях российских властей, а также публиковал материалы иноагентов и нежелательных организаций. Кроме того, Шенкман сам взаимодействует с иностранными агентами.

