Писатель и журналист Шенкман внесен в реестр иностранных агентов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Писатель и журналист Ян Шенкман внесен в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России.

По версии ведомства, Шенкман распространял фейки о решениях российских властей, а также публиковал материалы иноагентов и нежелательных организаций. Кроме того, он сам взаимодействует с иностранными агентами. Также журналист проживает за пределами России.

Вместе с ним список пополнили публицист Александр Гольдфарб, интернет-проект "Швейцария для всех", медиапроект "Новая вкладка", проекты "Дозор в Волгограде" и "МИСРА ТВ".

Выяснилось, что Гольдфарб создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций. Кроме того, он размещал фейки о решениях и политике властей России, выступал против СВО и отождествлял страну с "террористической организацией". В это же время мужчина проживает за пределами государства.

Кроме того, проекты "Швейцария для всех", "Новая вкладка" и "Дозор в Волгограде" не только распространяли материалы иноагентов, но и публиковали фейки о решениях властей России. Также проекты выступали против спецоперации на Украине.

"МИСРА ТВ" аналогично размещал фейки о принимаемых властями России решениях и выступал против СВО. Кроме прочего, проект публиковал ложную информацию о Вооруженных силах России и распространял материалы нежелательных организаций.

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов политическую активистку Ольгу Курносову. Выяснилось, что она участвовала в создании материалов, подготовленных иноагентами. Также она распространяла ложные сведения о решениях и политике российских властей и выступала против спецоперации на Украине.

