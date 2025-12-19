Путин: в России нет репрессий против иноагентов

Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что в России нет репрессий и уголовного преследования иноагентов.

"Наш закон требует только одно – если вы занимаетесь политической деятельностью, заявить об источниках финансирования", – обратил внимание президент.

Он также указал, что закон об иноагентах не является изобретением России. Глава государства напомнил, что он принят сразу в нескольких странах Запада, включая США, где этот документ был согласован в 1930-х годах.

В контексте этого российский лидер отметил, что в Штатах требования к иноагентам намного строже. В частности, там предусмотрена уголовная ответственность за деятельность в сфере политики при финансировании из-за рубежа. В России, как подчеркнул Путин, ничего подобного нет.

Ранее президент подписал закон об усилении ответственности иноагентов. Теперь гражданина могут привлечь к уголовной ответственности после однократного привлечения к административной, хотя до этого допускалось два нарушения. Кроме того, норма распространяется и на ранее судимых по уголовной статье иноагентов.

