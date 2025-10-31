Понятие "иностранный агент" чаще всего ассоциируется у россиян с предательством

Фото: 123RF.com/phantom1311

Понятие "иностранный агент" чаще всего ассоциируется у граждан РФ с предательством и действиями против страны, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Результаты исследования показали, что 28% опрошенных назвали такие слова, как "предатель" и "враг", еще 13% указали "шпион", "диверсант" и "провокатор". Также 75% знают или что-то слышали о законе об иноагентах, а 65% считают, что присваивать такой статус "скорее нужно".

Во ВЦИОМ добавили, что для россиян концепция иноагентства строится на негативных смыслах, в чьем образе сплелись как советские маркеры, например "лазутчик", так и современные политико-правовые элементы, "пятая колонна". Тем не менее есть небольшая группа тех, кто воспринимает иноагентов через инакомыслие, оппозицию и борьбу за правду.

Среди самых известных иноагентов жители России назвали юмориста Максима Галкина, музыканта Андрея Макаревича и рэпера Алишера Моргенштерна (признаны в РФ иноагентами). На втором месте оказалась певица Алла Пугачева, которая не имеет этого статуса. Среди организаций чаще других упоминали "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ).

Отмечается, что среди названных в опросе иноагентов преобладают артисты, музыканты и блогеры, а не политики. Это говорит о том, что данная тема "медиатизировалась" и является не столько юридическим термином, сколько "этикеткой" для некоторых публичных людей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который усиливает ответственность для иностранных агентов. Если раньше иноагента могли привлечь к уголовной ответственности только после двукратного привлечения к административной, то теперь такого гражданина смогут более серьезно наказывать после одного такого нарушения. Кроме того, норма распространяется и на ранее судимых по уголовной статье иноагентов.

