08 октября, 20:55

Политика

Суд в Петербурге рассмотрит дело о нарушении закона об иноагентах Гребенщиковым

Борис Гребенщиков признан иноагентом в РФ

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о нарушении основателем и лидером музыкальной группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым (внесен в реестр иноагентов в РФ) закона о деятельности иноагентов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, музыкант распространил на платформе YouTube информацию без пометки, которая предупреждает, что данный материал создан или распространен иностранным агентом. Эти сведения также приводятся в письме Роскомнадзора от 19 августа 2025 года.

При этом Гребенщиков свою вину не признает.

Ранее Тверской суд Москвы выписал Гребенщикову штраф в размере 50 тысяч рублей по протоколу о дискредитации Вооруженных сил России. Сумма штрафа оказалась максимально возможной по данной статье.

