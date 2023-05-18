На Гребенщикова составили административный протокол за дискредитацию ВС России

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На музыканта Бориса Гребенщикова составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости.

Дата его рассмотрения в суде пока не назначена. Артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей. Что стало поводом для протокола, не уточняется.

В апреле Тверской суд Москвы признал виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ актера Дмитрия Назарова и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. В частности, артиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации".

В январе СМИ сообщали, что Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени Чехова. Причиной стала якобы антироссийская позиция супругов.

По информации источника, Назаров неоднократно критиковал РФ за проведение спецоперации на Украине. Заявление об увольнении актера худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал после просмотра одного из интервью Назарова, где тот обрушился с критикой на страну.