Суд оштрафовал актера Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Тверской суд Москвы признал виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ актера Дмитрия Назарова и оштрафовал его на 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

В частности, артиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации".

21 марта Тверской суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении российского актера за дискредитацию ВС РФ. При этом подробностей о том, за что именно на Назарова составили протокол, не сообщалось.

В январе СМИ сообщали, что Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени Чехова. Причиной стала якобы антироссийская позиция супругов.

По информации источника, Назаров неоднократно критиковал РФ за проведение спецоперации на Украине. Заявление об увольнении актера худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал после просмотра одного из интервью Назарова, где тот обрушился с критикой на страну.

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