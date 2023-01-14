Дмитрия Назарова с супругой уволили из МХТ Чехова за антироссийскую позицию – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Народного артиста Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени Чехова. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

"Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой", – указано в сообщении.

Причиной увольнения артиста стали его публичные заявления, в которых он выступал против проведения спецоперации на Украине. Согласно данным газеты, Хабенский уволил артиста после просмотра интервью, в котором Назаров критиковал Россию.

Ранее сообщалось об отмене концерта группы "Сплин" в Москве. Это произошло после того, как лидер группы Александр Васильев на фестивале решил выступить с политическими заявлениями.

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