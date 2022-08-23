Концерт группы "Сплин" отменили в Москве

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

В Москве отменили концерт группы "Сплин", который должен был состояться 26 августа в рамках фестиваля "Музыка с сильным характером". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на лидера группы Александра Васильева.

Музыкант заявил, что мероприятие отменили по понятным причинам, подразумевая свое недавнее выступление на фестивале "Чернозем" в Воронеже. На нем Васильев перед исполнением хита "Выхода нет" вдруг заговорил о политике и решил посвятить песню артистам, покинувшим Россию. После этого многие зрители поспешили покинуть площадку. В соцсетях поднялась волна возмущения по поводу поведения артиста с требованиями отмены концертов группы.

Отмечается, что в Сети трансляцию фестиваля с выступлением группы "Сплин" удалили.

В свою очередь, лидер "Офицеров России" Сергей Липовой заявил, что слова Васильева имеют двусмысленный характер. По его мнению, артист сказал их, чтобы публично поддержать противников российской спецоперации на Украине.

До этого певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Причиной стала ее позиция по специальной военной операции на Украине. Адвокат артистки Бахром Исмаилов заявил, что певица была готова к такому решению.