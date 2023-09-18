Борис Гребенщиков объяснил отказ от выступлений на Украине угрозами

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков (Борис Гребенщиков признан в России иноагентом)

Музыкант Борис Гребенщиков, признанный в России иноагентом, объяснил отказ выступать на Украине мнением украинцев о россиянах и поступающими угрозами. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, половина украинцев считают, что "хороший русский – это мертвый русский". Он признался, что получает много таких писем.

При этом Гребенщиков сообщил, что не был в России более полутора лет и в ближайшее время не собирается приезжать. Он пояснил, что живет и работает в Лондоне, поскольку это место подходит ему больше, чем Санкт-Петербург.

Ранее Тверской суд Москвы выписал российскому музыканту Борису Гребенщикову штраф в размере 50 тысяч рублей по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил России. Сумма штрафа оказалась максимально возможной по данной статье.

До этого депутат Султан Хамзаев обратился в Следственный комитет (СК) России с просьбой проверить высказывания Гребенщикова на содействие терроризму. В одном из интервью, по словам политика, музыкант раскритиковал действия российской армии на Украине и заявил, что перевел на помощь ВСУ денежные средства.