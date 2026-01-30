Форма поиска по сайту

30 января, 22:30

Политика

Путин заявил, что российский военный экспорт должен увеличиться в 2026 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал сделать так, чтобы объемы военного экспорта России существенно увеличились в соответствии с планом на этот год, который будет согласован на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

Президент также отметил, что устойчивая и оперативная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), включая реализацию экспортных соглашений, организована благодаря своевременно принятым мерам господдержки. Он добавил, что в 2025-м был набран "солидный портфель новых экспортных заказов".

По словам главы государства, были сформированы важные заделы, которые помогают увеличить номенклатуру и географию поставок российской военной продукции. Таким образом, как указал Путин, укрепились позиции страны как надежного партнера, который создает передовые системы вооружения, испытанные в боевых условиях.

Однако российский лидер призвал уделить внимание расширению военно-технологической кооперации и партнерства с другими странами. В настоящее время Россия реализует и прорабатывает уже более 340 таких проектов с 14 иностранными государствами.

Путин обратил внимание, что для России появляются новые перспективы, которые позволят углубить военно-техническое сотрудничество. В частности, партнерство можно наладить со странами других регионов планеты, в том числе с государствами Африканского континента.

"Мы искренне дорожим нашими исторически прочными, дружественными и по-настоящему доверительными отношениями со странами Африки", – заявил президент.

Он напомнил, что в разные годы СССР, а после и Россия направляли странам Африки большое количество оружия и военной техники. Также Москва осуществляла подготовку специалистов по производству, эксплуатации и ремонту вооружения.

Ранее президент призвал оперативно внедрять гражданские инновации в сферы обороны и безопасности. Российский лидер подчеркнул, что в мире все меньше разделяют сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гражданские отрасли экономики.

Путин также отметил, что в России оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп. У предприятий вырос выпуск продукции, а также осваиваются новые виды оружия и военной техники.

