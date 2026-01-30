Форма поиска по сайту

30 января, 19:31

Экономика

ЦБ установил ограничения для банков по выдаче автокредитов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России установил вложенные макропруденциальные лимиты (МПЛ) по целевым автокредитам и нецелевым займам под залог транспортных средств, сообщается на сайте регулятора.

Ограничения установлены на второй квартал 2026 года. При этом в обоих сегментах жесткость МПЛ сохранена на уровне первого квартала.

Отмечается, что структура кредитования значительно улучшилась под действием МПЛ. В четвертом квартале 2025 года доля выдачи целевых автокредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) снизилась для данных сегментов до 15 и 6%.

Помимо этого, с начала 2026 года вступило в силу ужесточение расчета ПДН по целевым автокредитам. Теперь для выдачи таких займов банки должны использовать только официальную информацию о доходе заемщика или среднедушевой региональный доход по данным Росстата.

"Более консервативный расчет может временно снизить уровень выдач, поэтому дополнительные ужесточения МПЛ пока нецелесообразны", – указали в регуляторе.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка по накопительному счету в банках России в январе упала до 15,61% годовых. В 20 крупнейших банках она снизилась на 0,45%. При этом базовая ставка, доступная без дополнительных условий, упала на 0,34%, до 9,19%.

"Деньги 24": 2025 год стал одним из самых сложных в истории российского авторынка

