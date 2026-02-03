Тело убитого 9-летнего мальчика обнаружено в водоеме Ленобласти

Фото: телеграм-канал Baza

Тело убитого в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика обнаружено в водоеме на территории Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас ведется осмотр места происшествия. Также вскоре будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

Мальчик пропал 30 января. Ребенок ушел из дома. Выяснилось, что он позднее сел в автомобиль, за рулем которого, по данным СМИ, находился 38-летний мужчина, являющийся уроженцем Луганской Народной Республики (ЛНР).

Вскоре подозреваемый в похищении ребенка был задержан. На первых допросах он отказался давать какие-либо показания. Однако в дальнейшем мужчина признался в убийстве ребенка.

В местах пребывания подозреваемого прошли обыски. По данным СМИ, на его электронных устройствах была обнаружена порнография с участием несовершеннолетних.