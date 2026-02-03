Одна из пострадавших в ДТП в Красноярском крае находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: 24.mchs.gov.ru

Санитарный вертолет вылетел в Красноярский край для экстренной транспортировки в краевую больницу пострадавшей в ДТП девушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

По информации ведомства, состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое. Врачи ожидают возможности для ее безопасной транспортировки.

Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" 2 февраля. Водитель Iveco буксировал модульный дом. В этот момент прицеп отсоединился и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью".

По последним данным, в ДТП погибли пять человек, трое из них – дети. Также пострадали еще семь детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести.

Троих из них доставили санавиацией в Красноярск. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.