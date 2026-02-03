Движение восстановлено на Кировской железной дороге после крушения 22 вагонов

Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СК России"

Специалисты восстановили движение на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области, где ранее произошел сход с рельсов 22 вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Отмечается, что восстановительные работы были полностью завершены. Поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме.

В данный момент ГЖД принимает меры по сокращению времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.

Инцидент с вагонами произошел в воскресенье, 1 февраля. В связи с этим было приостановлено движение электричек и поездов дальнего следования. Никто из местных жителей не пострадал.