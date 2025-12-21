Дети пострадали при столкновении школьного автобуса с автомобилем в Удмуртии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Дети пострадали при столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем на трассе Ижевск – Уфа в Удмуртии, рассказали ТАСС в ЕДДС Увинского района.

По данным СМИ, одного ребенка госпитализировали в увинскую больницу, остальных в настоящий момент осматривают. Предварительно, в автобусе находились семь детей, двое взрослых сопровождающих и водитель.

В региональном ГУ МЧС уточняют, что в аварию попал школьный автобус "Газель" Сюмсинской СОШ. Столкновение произошло возле поворота на деревню Кулябино.

Ранее на улице Марьинский парк в Москве грузовик сбил мальчика. Предварительно, ребенок перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

