16 декабря, 13:35

Происшествия

21 человек попал в больницу после ДТП в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Брянская полиция"

10 несовершеннолетних, 9 взрослых и 2 водителя пострадали в ДТП в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Инцидент произошел на 367-м километре автодороги М-3 "Украина" в Брянском районе области. По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который перевозил детей.

В результате никто не погиб. Все пострадавшие в аварии доставлены в больницу. По факту ДТП была организована проверка. Полицейские установят все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе Р-208 в Пензенской области произошла авария с участием более 20 автомобилей. Из-за этого участок автодороги с 265-го по 278-й километр был временно закрыт на время ликвидации последствий аварии.

После этого правоохранители начали свою проверку, чтобы установить, соблюдались ли требования к содержанию дорог зимой и насколько качественно было обработано противогололедными материалами дорожное полотно.

ДТП произошло на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы

происшествияДТПрегионы

