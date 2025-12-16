16 декабря, 13:35Происшествия
21 человек попал в больницу после ДТП в Брянской области
Фото: телеграм-канал "Брянская полиция"
10 несовершеннолетних, 9 взрослых и 2 водителя пострадали в ДТП в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.
Инцидент произошел на 367-м километре автодороги М-3 "Украина" в Брянском районе области. По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который перевозил детей.
В результате никто не погиб. Все пострадавшие в аварии доставлены в больницу. По факту ДТП была организована проверка. Полицейские установят все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее на трассе Р-208 в Пензенской области произошла авария с участием более 20 автомобилей. Из-за этого участок автодороги с 265-го по 278-й километр был временно закрыт на время ликвидации последствий аварии.
После этого правоохранители начали свою проверку, чтобы установить, соблюдались ли требования к содержанию дорог зимой и насколько качественно было обработано противогололедными материалами дорожное полотно.
