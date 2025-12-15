15 декабря, 08:37Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в ТиНАО
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобиль Volkswagen сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на Крутовской улице в районе дома № 27. По данным ведомства, женщина, получившая травмы в результате аварии, скончалась на месте происшествия.
В настоящее время там работают инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее авария с участием более 20 автомобилей произошла на трассе Р-208 в Пензенской области. Информации о пострадавших не поступало.
Правоохранители начали проверку, в рамках которой установят соблюдение требований к зимнему содержанию дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие дорожного полотна нормативам.
Новости регионов: около 25 машин столкнулись в Пензенской области