Автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль Volkswagen сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Крутовской улице в районе дома № 27. По данным ведомства, женщина, получившая травмы в результате аварии, скончалась на месте происшествия.

В настоящее время там работают инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее авария с участием более 20 автомобилей произошла на трассе Р-208 в Пензенской области. Информации о пострадавших не поступало.

Правоохранители начали проверку, в рамках которой установят соблюдение требований к зимнему содержанию дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие дорожного полотна нормативам.

