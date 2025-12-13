ДТП с участием более 20 автомобилей произошло в Пензенской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Пензенской области"

Авария с участием более 20 автомобилей произошла на трассе Р-208 в Пензенской области. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

При этом информации о пострадавших нет. После ДТП правоохранительные органы организовали проверку. В частности, они установят соблюдение требований к зимнему содержанию дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие дорожного полотна нормативам.

Как указали ТАСС в ФКУ "Поволжуправтодор", участок трассы Р-208 с 265-го по 278-й километр был временно закрыт для ликвидации последствий ДТП.

Ранее один человек погиб и 13 пострадали после ДТП, произошедшего на 592-м километре трассы Р-255 "Сибирь". Уточнялось, что 22-летняя девушка на машине Volkswagen выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Mercedes, в котором находились 19 человек.

До этого автомобиль врезался в отбойник на Алтуфьевском шоссе. Предварительно, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и наехала на препятствие.

От удара машину разорвало на две части. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, находившаяся в салоне авто собака погибла.

