08 декабря, 15:13

Происшествия

Такси врезалось в две столкнувшиеся машины в Москве

Фото: телеграм-канал "Новая Москва.ТиНАО"

Такси врезалось в две столкнувшиеся машины в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Авария произошла на 26-м километре Киевского шоссе в сторону области. В результате травмы получили водители двух столкнувшихся машин.

В свою очередь, департамент транспорта столицы уточнил, что ДТП произошло в районе пересечения с улицей Атласова. На месте аварии работают оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших.

Водителей предупредили, что движение в сторону области затруднено на 1,7 километра. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее четыре пассажира автобуса и два пассажира легковушки, включая ребенка, получили травмы в ДТП в Электростали. Водитель, управляя автобусом, столкнулся с машиной "Вольво" на улице Корешкова. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Грузовик перевернулся на 43-м километре внутренней стороны МКАД

происшествияДТПгород

