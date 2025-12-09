Форма поиска по сайту

09 декабря, 09:23

Происшествия

13 человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Один человек погиб и еще 13 пострадали в результате аварии в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на 592-м километре трассы Р-255 "Сибирь". По данным ведомства, 22-летняя девушка, которая находилась за рулем машины Volkswagen, направлялась из Ачинска в сторону Боготола. Вместе с ней в машине находился 25-летний пассажир. Во время движения авто выехало на встречную полосу и врезалось в автобус Mercedes.

В результате молодой человек погиб на месте, а водителям двух транспортных средств потребовалась госпитализация. По предварительным данным, в автобусе в момент аварии было 19 человек, 11 из которых обратились за медпомощью. Среди пострадавших оказалось 6 детей.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 1 человек погиб в результате ДТП в ТиНАО. Авария произошла на 26-м километре Киевского шоссе. Водитель Chery врезался в автомобили Nissan и Exeed, которые остановились после мелкого ДТП.

В результате от полученных травм на месте происшествия скончался водитель машины Nissan, а водителя Exeed доставили в больницу с различными травмами.

Смертельная авария произошла на Киевском шоссе

происшествияДТПрегионы

