13 человек пострадали в ДТП в Красноярском крае
Фото: телеграм-канал "МВД 24"
Один человек погиб и еще 13 пострадали в результате аварии в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло на 592-м километре трассы Р-255 "Сибирь". По данным ведомства, 22-летняя девушка, которая находилась за рулем машины Volkswagen, направлялась из Ачинска в сторону Боготола. Вместе с ней в машине находился 25-летний пассажир. Во время движения авто выехало на встречную полосу и врезалось в автобус Mercedes.
В результате молодой человек погиб на месте, а водителям двух транспортных средств потребовалась госпитализация. По предварительным данным, в автобусе в момент аварии было 19 человек, 11 из которых обратились за медпомощью. Среди пострадавших оказалось 6 детей.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
