Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 09:56

Политика

Суд в Москве заочно приговорил журналистку "Дождя" Котрикадзе к 8 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Котрикадзе иностранных дел" Левитин (Екатерина Котрикадзе признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Екатерину Котрикадзе (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 8 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Также журналистке на 4 года будет запрещено заниматься администрированием сайтов.

Ранее МВД объявило Котрикадзе в розыск. Также в июне против журналистки, ее коллеги Валерии Ратниковой и главреда "Дождя" Тихона Дзядко (все признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) возбудили уголовные дела. Позднее Котрикадзе заочно арестовали.

Все они подозреваются в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов. По данным следствия, Котрикадзе, Ратникова и Дзядко опубликовали в соцсетях сообщения с фейками о действиях военных против мирных граждан Украины.

Читайте также


судыполитика

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика