Суд в Москве заочно приговорил журналистку "Дождя" Котрикадзе к 8 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Котрикадзе иностранных дел" Левитин (Екатерина Котрикадзе признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Екатерину Котрикадзе (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 8 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Также журналистке на 4 года будет запрещено заниматься администрированием сайтов.

Ранее МВД объявило Котрикадзе в розыск. Также в июне против журналистки, ее коллеги Валерии Ратниковой и главреда "Дождя" Тихона Дзядко (все признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) возбудили уголовные дела. Позднее Котрикадзе заочно арестовали.

Все они подозреваются в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов. По данным следствия, Котрикадзе, Ратникова и Дзядко опубликовали в соцсетях сообщения с фейками о действиях военных против мирных граждан Украины.

