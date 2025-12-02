Суд выселил из квартиры журналистку Юлию Таратуту

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин (Юлия Таратута признана в РФ иноагентом)

Перовский суд Москвы удовлетворил иск о снятии журналистки Юлии Таратуты (признана в РФ иноагентом) с регистрации в квартире, сообщает РИА Новости.

"Суд признал Таратуту утратившей право пользования жилым помещением", – заявили в судебной инстанции.

Уголовное преследование Таратуты началось в начале 2025 года. По данным прокуратуры, она дважды была оштрафована за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

В связи с этим против журналистки возбуждено уголовное дело. В апреле МВД объявило ее в розыск, а в августе суд заочно ее арестовал по делу об уклонении исполнения обязанностей иноагента.